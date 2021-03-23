3415 إصابة جديدة و32 وفاة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 3 آلاف و415 إصابة جديدة و32 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 519 ألفا و980 حالة، وقد تعافى منهم 477 ألفا و940 حالة، بينما توفى 9 آلاف و121 حالة.. مضيفا أنه يتواجد بالمستشفيات 2049 حالة منهم 437 حالة في العناية المركزة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليون و301 ألف و65 حالة.وأشار البيان الى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند 103 وكارينثيا 190 والنمسا السفلى 667 والنمسا العليا 494 وسالزبورغ 244 وستيريا 334 وتيرول 213 وفورارلبرغ 79 وأخيرا العاصمة فيينا 1.091 حالة.