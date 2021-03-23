مصرع عامل دليفرى سقطت عليه شجرة داخل استراحة محافظ الدقهلية

لقي عامل دليفري مصرعه، إثر سقوط شجرة ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية عليه، خلال سيره بشارع سعد زغلول بمدينة المنصورة.كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شجرة ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية على أحد المارة ووفاته في الحال.وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بالفحص تبين أن إحدى الشجرات العتيقة بداخل الاستراحة قد سقطت بفعل الرياح التى تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية مما أدى إلى وجود كسر بسور الاستراحة وسقوطها في الشارع وتصادف مرور شخص يدعى "محمد أشرف"، ومقيم قرية شاوه التابعة لمركز المنصورة، عامل دليفري بإحدى شركات توصيل الطلبات مما أدى إلى وفاته في الحال.جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، فيما جرى رفع آثار الحادث بواسطة قوات الحماية المدنية.وفي السياق ذاته تفقد اللواء رأفت عبدالباعث الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، موقع سقوط الشجرة، وكلف مسئولي حي شرق المنصورة، وقوات الحماية المدنية بتقليم عدد من الأشجار ورفع أثار الحادث.