تداول 6600 طن و388 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع بموانئ الهيئة، اليوم الثلاثاء، شهدت تداول 6 آلاف و600 طن بضائع و388 شاحنة.وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 3 آلاف و200 طن بضائع و259 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 3 آلاف و400 طن بضائع و129 شاحنة.وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد، اليوم، استقبال أربع سفن، هي (أمل، ومحبة، والحرية، وبوسيدون إكسبريس) فيما شهد ميناء نويبع رحلات وصول وسفر للسفينتين (سينا وبريدج).