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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اتحاد الآثاريين العرب ينظم دورة تدريبية حول «نشأة العملات» أبريل المقبل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:28 م
اتحاد الآثاريين العرب
اتحاد الآثاريين العرب
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ينظم المركز الإقليمي للآثار والفنون والحضارات القديمة بالاتحاد العام للآثاريين العرب، دورة تدريبية بعنوان "قراءات في العملة منذ نشأتها وحتى العصر الإسلامي"، في الفترة من 5 إلى 8 أبريل المقبل عبر منصة زووم.

وقال رئيس الاتحاد الدكتور محمد الكحلاوي - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الدورة يحاضر فيها نخبة من أساتذة المسكوكات في مصر والوطن العربي، مشيرا إلى أن المتدرب سيحصل في نهاية الدورة على شهادة معتمدة.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء غنام مديرة المركز الإقليمي للآثار، إن هذه الدورة التدريبية هي أول نشاط للمركز، وتقرر عقدها أون لاين باستخدام منصة زووم نظرًا للظروف الحالية، وحتى يمكن لأكبر عدد من الدارسين الاشتراك بها.

وأضافت أنه تم اختيار موضوع العملة لاعتبارها مجالا لابد أن يطرق له كل باحثي ودارسي الآثار الكلاسيكية؛ لما لها من أهمية، إذ تعتبر كوثيقة لتدعيم حقائق تاريخية وأدلة أثرية، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة في هذه الدورة هي: طلاب الآثار في أقسام الآثار بكليات الآداب وكليات الآثار وطلاب أقسام الترميم بكليات الآثار وطلاب أقسام الإرشاد السياحي بكليات السياحة والفنادق فضلا عن مفتشي الآثار في كافة المواقع الأثرية وأمناء المتاحف والمرشدين السياحيين.

من جانبه، قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المركز الإعلامي للاتحاد إن الحجز في الدورة يكون عبر إيميل الاتحاد، وستشمل فعاليات اليوم الأول محاضرتين يلقيهما الباحث الأثري المعتز بالله الشهاوي أمين العملة بالمتحف المصري الكبير والباحث بمعهد بول جيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، عن "نظام المقايضة وظهور العملة واستخدامها"، و"كيفية التعامل مع العملة (الترميم والعرض المتحفي)".

وأضاف أن الدكتور توفيق عمروني أستاذ الآثار القديمة والمسكوكات بجامعة (الجزائر 2) سيلقي محاضرته في اليوم الثاني تحت عنوان "العملة في شمال أفريقيا"، في حين تلقي الدكتورة سائدة عفانة أستاذ المسكوكات القديمة ورئيس قسم الإدارة السياحية بجامعة الشرق الأوسط بالمملكة الأردنية محاضرتها بعنوان "العملات السليوقية والرومانية في سوريا الكبرى".

وتابع ريحان أن فعاليات اليوم الثالث تتضمن محاضرتين عن "العملات اليونانية والبطلمية"، و"العملات الرومانية والسكندرية" للدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الآثار اليونانية والرومانية والعملة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أما في اليوم الرابع، يلقي الدكتور حسين عبد العزيز محاضرة عن "العملة البيزنطية" والدكتور محمد يونس أستاذ مساعد الآثار الإسلامية بكليه الآثار جامعة الفيوم ونائب مدير المركز الإقليمي للنميات والمسكوكات الإسلامية بالاتحاد العام للآثاريين العرب يقدم محاضرة "المسكوكات الإسلامية".

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