مقتل 15 وفقد 400 فى حريق بمخيم للروهينجا فى بنجلاديش

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين اليوم الثلاثاء، إن 15 على الأقل لقوا حتفهم في حريق ضخم اندلع في مخيم للاجئين الروهينجا في بنجلاديش واعتُبر 400 في عداد المفقودين.وقال يوهانس فان دير كلاو، المسئول بالمفوضية والذي شارك في إفادة عبر الإنترنت من داكا في بنجلاديش "إنه (الحريق) ضخم ومدمر".وأضاف "ما زلنا لا نعرف مصير 400 فرد، ربما يكونون وسط الأنقاض".وتابع أن المفوضية تلقت تقارير عن إصابة 560 بجروح ونزوح 45 ألفا.