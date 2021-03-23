سقوط صاحب محل يتاجر في الألعاب النارية بالقاهرة
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:27 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة صاحب محل للأدوات المكتبية.
أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية قيام صاحب محل أدوات مكتبية بجلب كمية من الألعاب النارية من الخارج بداخل حاويات خاصة بالأدوات المكتبية وتوزيعها على التجار؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة داخل أحد المخازن ملكه كائن بمنطقة مدينة نصر وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.
أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية قيام صاحب محل أدوات مكتبية بجلب كمية من الألعاب النارية من الخارج بداخل حاويات خاصة بالأدوات المكتبية وتوزيعها على التجار؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة داخل أحد المخازن ملكه كائن بمنطقة مدينة نصر وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.