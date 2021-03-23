سقوط صاحب محل يتاجر في الألعاب النارية بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة صاحب محل للأدوات المكتبية.أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية قيام صاحب محل أدوات مكتبية بجلب كمية من الألعاب النارية من الخارج بداخل حاويات خاصة بالأدوات المكتبية وتوزيعها على التجار؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة داخل أحد المخازن ملكه كائن بمنطقة مدينة نصر وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.