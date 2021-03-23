901 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة إلى 153 ألفا و411 حالة.وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية - أنه تم تسجيل 1059 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 140420 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 51 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 2564 حالة.