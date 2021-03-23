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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «الاعتماد والجودة» يكشف متطلبات تسجيل المعامل في الهيئة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:27 م
الدكتور أشرف إسماعيل
الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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كشف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن متطلبات تسجيل المعامل.

وأوضح أن متطلبات تسجيل المعامل التي تم وضعها تعكس رسالة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وتأكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية لجمهورية مصر العربية على كافة مستويات المنشآت الصحية، وضبط وتنظيم الخدمات الصحية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد.

وذكر خلال خلال الندوة الافتراضية "ملتقى الخبراء" التي نظمتها أمس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت شعار "أنت تسأل ونحن نجيب" والتي تناولت كل ما يتعلق بمتطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية بالهيئة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل أن المتطلبات تركز على المعايير الأساسية الخاصة بالهيكل التنظيمي والوثائق ونظام العمل داخل المعمل، مشيرا إلى أنان التسجيل ليس مفتوح بل يرتبط بمدد زمنية وفقا للحالة أو الشرط الذي يتم على أساسه على أن يتقدم المعمل الحاصل على التسجيل خلال سنة للحصول على الاعتماد.

ولفت إلى أنه طبقا للقانون أيضا هناك فرصة لمدة ٣ سنوات لمد التسجيل والحصول على الاعتماد، لافتا إلى أنه من الأفضل الحصول على الاعتماد خلال السنة الأولى للاستفادة من العمل الذي سيتم أثناء التسجيل.

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