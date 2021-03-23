«معانا حتة آثار».. سقوط تشكيل عصابي يسرق المواطنين بالإكراه في الخليفة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنيين بالإكراه عقب استدراجهم لشراء قطع أثرية بالخليفة.تعود الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 6 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، منتهية التراخيص.وتبين بحوزتهم "فرد خرطوش، طلقتان من ذات العيار، طبنجتين صوت، كمية من قطع معدنية ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية مقلدة، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة".بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين واستدراجهم لشراء القطع المعدنية المضبوطة بحوزتهم عقب إيهامهم بأنها قطع أثرية ذهبية، والااستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح النارى والصوت المضبوطين بحوزتهم.كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الااتجار، والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة وتجارتهم غير المشروعة فى المواد المخدرة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.