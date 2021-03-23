«معانا حتة آثار».. سقوط تشكيل عصابي يسرق المواطنين بالإكراه في الخليفة
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:26 م
هدير مصطفيطباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنيين بالإكراه عقب استدراجهم لشراء قطع أثرية بالخليفة.
تعود الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 6 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، منتهية التراخيص.
وتبين بحوزتهم "فرد خرطوش، طلقتان من ذات العيار، طبنجتين صوت، كمية من قطع معدنية ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية مقلدة، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة".
بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين واستدراجهم لشراء القطع المعدنية المضبوطة بحوزتهم عقب إيهامهم بأنها قطع أثرية ذهبية، والااستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح النارى والصوت المضبوطين بحوزتهم.
كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الااتجار، والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة وتجارتهم غير المشروعة فى المواد المخدرة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
تعود الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 6 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، منتهية التراخيص.
وتبين بحوزتهم "فرد خرطوش، طلقتان من ذات العيار، طبنجتين صوت، كمية من قطع معدنية ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية مقلدة، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة".
بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين واستدراجهم لشراء القطع المعدنية المضبوطة بحوزتهم عقب إيهامهم بأنها قطع أثرية ذهبية، والااستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح النارى والصوت المضبوطين بحوزتهم.
كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الااتجار، والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة وتجارتهم غير المشروعة فى المواد المخدرة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.