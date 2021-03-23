محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بتنمية وتعمير أرض الفيروز

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجميع الوزراء، منوها إلى التركيز على المشروعات التنموية والبنية التحتية باعتبارهما أحد أهم محاور التنمية الرئيسة، وأهمها مشروعات التنمية المجتمعية التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية في مختلف المجالات.وقال المحافظ، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن الصحة والتعليم أهم رافدين للتنمية البشرية، ولذلك تم الارتقاء بالخدمات الصحية لتوفير الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال إقامة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ودعم الخدمات العلاجية بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، ومساهمة الجامعات المصرية والمعهد القومي للقلب بالأساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانا وتسيير القوافل العلاجية المختلفة إلى القرى والتجمعات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.وأشار المحافظ إلى تطوير ورفع كفاءة مستشفى العريش العام، باعتبارها الأكبر على مستوى المحافظة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية كالرنين المغناطيسي والأشعات والقسطرة القلبية والغسيل الكلوي، موضحا أنه تم إضافة أقسام جديدة في مختلف التخصصات الطبية، كما تم إنشاء قسم للعزل الطبي ومركز للتطعيم ضد فيروس "كورونا المستجد"، ويتم تنفيذ الحملات القومية للتطعيمات والمبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) بنجاح أسوة بباقي محافظات الجمهورية.وأضاف أنه بالنسبة للخدمات التعليمية تم إقامة المنشآت التعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، اعتبارا من رياض الأطفال والمدارس التجريبية والخاصة والتعليم الأساسي والثانوي العام والفني بخلاف المعاهد المتوسطة والعالية والتعليم الجامعي، حيث تم الانتهاء من امتحانات نصف العام الدراسي الأولى بنجاح وعلى مستوى جيد أسوة بباقي المحافظات، ويجري إنشاء المدرسة المصرية اليابانية وعدد آخر من المدارس.وأوضح أنه تم إنشاء شبكة جديدة للمياه بمدينة العريش وعدد من محطات التحلية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعمل إلى جانب خط مياه النيل القادم من القنطرة على توفير احتياجات المواطنين من المياه وإنشاء شبكات للطرق والكهرباء والاتصالات، فضلا عن حصة المحافظة من وحدات الإسكان الاجتماعي والبدوي المزودة بكافة المرافق والخدمات.وأكد على عدم وجود أي شكاوى بالنسبة للأحوال المعيشية، فلا يوجد نقص في أي شىء، كما تم الانتهاء من إنشاء سوق جملة حضاري لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية، وسيتم افتتاحه الشهر المقبل.ولفت إلى أنه تم إعادة افتتاح ميناء العريش البحري للتجارة الدولية بعد تطويره بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصرار الدولة المصرية على إعادة تشغيله كرافد اقتصادي مهم على البحر المتوسط باعتباره أقصر الطرق التي تربط بين جنوب البحر المتوسط وشماله، حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا، وأن الميناء يعمل حاليا ويستقبل سفينة أو اثنين أسبوعيا لتصدير منتجات المحافظة من الأسمنت ورمل الزجاج والملح.ونوه المحافظ بأنه تم تطبيق مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة، حيث تم اختيار "مركز نخل" بجميع قراه وتجمعاته لتطويره ضمن منظومة المبادرة، ويجري رفع كفاءة وتطوير مرافق الخدمات وشبكات الطرق والكهرباء والمياه، كما تم رصد مبالغ كبيرة ضمن الخطة الاستثمارية لإنشاء مشروعات المرافق والخدمات بهذه المنطقة.