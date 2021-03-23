الاتحاد الأوروبي يرحب بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

رحب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة السعودية، لإنھاء الأزمة الیمنیة والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبیلة مصرالي -في بیان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الثلاثاء - "إننا نعتبر ھذا الإعلان خطوة الایجابیة في مسیرة السلام".وأضافت "أن الاتحاد الأوروبي یشجع جمیع الأطراف على التواصل دون تأخير مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى الیمن مارتن غریفیث حتى یتم إعلان وقف إطلاق النار على الفور، وبدء عملية سیاسیة شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة بسرعة".