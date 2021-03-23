بايدن يؤكد لنظيره الباكستاني ضرورة العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ستعمل على تعزيز الشراكة مع باكستان.وأضاف -في رسالة بعث بها إلى نظيره الباكستاني الرئيس عارف علوي، وفق ما أوردته صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية- أن العلاقات الباكستانية-الأمريكية تقوم على الهدف المشترك المتمثل في تحقيق السلام والازدهار الإقليمي.وأضاف الرئيس الأمريكي أن: "البلدين سيواصلان العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيما السلام في أفغانستان ووباء فيروس كورونا وتغير المناخ"،وهنأ بايدن في رسالته علوي بمناسبة يوم باكستان.