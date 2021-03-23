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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إسماعيل: التزام معامل التحاليل بتطبيق معايير الجودة يؤهلها للحصول على الاعتماد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:23 م
الدكتور أشرف إسماعيل
الدكتور أشرف إسماعيل
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التزام معمل التحاليل الطبية بتحقيق المعايير الأساسية الخاصة بمتطلبات التسجيل بالهيئة كمرحلة أولى تؤهله بدرجة كبيرة للحصول على الاعتماد مستقبلا دون صعوبة تذكر.

وأوضح أنه باجتياز للتسجيل يكون قد قطع شوطا كبيرا في طريق الجودة وفقا لأحدث المعايير العالمية، مؤكدا نص القانون على التسجيل بالهيئة كشرط للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية "ملتقى الخبراء" التي نظمتها أمس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت شعار "أنت تسأل ونحن نجيب" والتي تناولت كل ما يتعلق بمتطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية بالهيئة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

شارك في الندوة عدد من الخبراء والمسؤولين في مجال الجودة والمعايير من قطاعات مختلفة على رأسهم أ.د. رانيا محمد الشرقاوي أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة القومية لإعداد وتطوير معايير اعتماد المعامل الطبية ونائب رئيس اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، ود.سولاف أحمد كامل أستاذ الباثولوجي الإكلينيكي بالمركز القومي للبحوث ونائب رئيس اللجنة، للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لتسجيل المعامل الطبية بالهيئة على مستوى الجمهورية باختلاف أنواعها سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص حرصا من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تذليل كافة العقبات والإجابة على الأسئلة الشائعة الخاصة بمعامل التحاليل بواسطة الخبراء والمتخصصين الذين أشرفوا على وضع قواعد ومتطلبات تسجيل هذا النوع من الخدمات الصحية.

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