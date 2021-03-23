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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل برنامج رامز مريض نفسي.. اتجاه لتغيير الاسم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:13 م
رامز
رامز
محمد قدري
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أصبحت تفاصيل برنامج رامز مريض نفسي من الكلمات التي يبحث عن الجمهور بشكل يومي مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يعرض فيه برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويقوم فيه بعمل مقالب في المشاهير من نجوم الفن والرياضة كل عام ويذاع البرنامج مع موعد الإفطار حيث يحظى بالمشاهدات العالية.

تفاصيل برنامج رامز مريض نفسي

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل برنامج رامز مريض نفسي الذي يصوره رامز حاليا في المملكة العربية السعودية في أول تجربة له بأراضي المملكة بعد سنوات من تصويره بين مصر والمغرب والإمارات ودون جنوب شرق آسيا وغيرها من الدول، حيث قارب رامز على الانتهاء من تصوير البرنامج الجديد لتجهيزه للعرض خلال رمضان.

أزمة برنامج رامز مريض نفسي 

ويواجه برنامج رامز مريض نفسي مشكلة كبيرة بعد البيان الذي أصدره الدكتور أحمد عكاشة استاذ الطب النفسي ومستشار الرئيس للصحة النفسية والذي هاجم فيه البرنامج لاختياره هذا الاسم لأنه في الوقت الذي يحاول العالم إزالة الوصمة عن المريض النفسي، وأنه يعانى من خلل ومرض في المخ، وأن المرض النفسي بسبب السحر يعد من الخرافات، يطلق رامز الاسم على برنامجه، وأن هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية، ومن المتوقع أن يجتمع طاقم العمل للاستقرار على الاسم أو تغييره.

ضيوف برنامج رامز مريض نفسي

صور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة حلقات برنامج رامز مريض نفسي مع رامز جلال في المملكة العربية السعودية ومنهم محمود جنش وفرجاني ساسي ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن وأحمد سعد وسمية الخشاب وويزو وحمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات وعدد من نجوم الفن والرياضة في الوطن العربي وجار استكمال باقي الحلقات خلال الفترة القادمة.

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