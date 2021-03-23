أكثر من 16 ألفا إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت السلطات في بولندا اليوم الثلاثاء، 16 ألفا و741 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 2 مليون و89 ألف و896 حالة.وأفادت إحصاءات وزارة الصحة -حسبما أورد "راديو بولندا"- بتسجيل 396 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 49 ألفا و761 حالة وفاة.وتعافى من الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 17 ألفا و867 شخصًا؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و693 ألفا و875 شخصًا.يشار إلى أن بولندا أعلنت الإغلاق الجزئي لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من السبت الماضي في ظل ارتفاع عدد الإصابات في البلاد.