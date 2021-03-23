ولي العهد البحريني يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع اليابان

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية تعزيز مسارات علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البحرين واليابان وتطويرها على كافة الأصعدة.جاء ذلك خلال لقائه عبر الاتصال المرئي سفير اليابان لدى البحرين هيديكي إيتو، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير بالبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء.وقال إن الجانبين بحثا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى ما توصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين من مستويات متميزة، وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مشترك والدفع به نحو أفق أرحب في شتى المجالات بما يلبي التطلعات المشتركة.ومن جهته، أعرب السفير الياباني عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البحرين واليابان، مشيرًا للدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في البحرين، متمنيًا للمملكة المزيد من التقدم.