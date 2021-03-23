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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«تريبة الحمام» وراء الشروع في قتل شاب بالزاوية الحمراء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:20 م
جثة
جثة
حسام التمساح
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تباشر نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الثلاثاء، التحقيق في اتهام 3 مراهقين بالشروع في قتل شاب بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لدائرة القسم، بإصابة "إسلام. ن"، 31 سنة، متخصص سيستم كاميرات وإنترنت بأحد نوادي التجمع الخامس، عقب تعدي 3 مراهقين، عليه بسبب خلافات الجيرة.

وتبين من التحريات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب تريبة الحمام، وأوضحت التحريات أن المتهم شرع في بناء "تاندة" على البلكونة الخاصة به لتجنب الأضرار التي يتسبب فيها الحمام المملوك للمتهم، فقام المتهم بتهديد المجني عليه "لو ركبت تاندة في البلكونة هنقتلك".

وبنشوب مشاجرة بينهم تدخل على إثرها عدد من الجيران لمحاولة تهدئة الوضع، فترصد نجل المتهم صاحب الـ15 عامًا للمجني عليه واستعان بـ 2 آخرين وقاموا بتوجيه ضربة مباشرة بمطواة كانت حوزته، وإخطار الشرطة تم القبض على أحد المتهمين وتمكن الآخرين من الهروب.

تحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة التحقيقات.

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