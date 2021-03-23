إسكان مطروح: معدلات أعمال إنشاء المبنى الخدمى تسير وفق المخطط الزمنى

أكد المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أن معدلات أعمال إنشاء المبنى الخدمى والتجارى الجديد بين عمارات الكيلو 4 الجديدة تسير وفق المخطط الزمنى مع الاسراع بها.وأوضح أنه تم الانتهاء من الدور الأول للمبنى المقام من دور أرضى، ويضم 28 محلا تجاريا على مساحة 32 م2 و2 كافتيريا بمساحة 80 م2 والدور الأول من يضم 15 مكتب مسطح 64 م2، والدور الثانى والثالث يضم 24 وحدة سكنية بمسطح يبدأ من 54 م2 إلى 96م2 لخدمة أهالي المنطقة السكنية.وأكد أنه سيتم مراعاة توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن تكون هناك أماكن انتظار السيارات ضمن المخطط مع الإعلان عن مكونات المبنى الخدمى التجارى واستقبال طلبات الحجز بموقع التقدم لإستغلال المحلات والوحدات المنشأة.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال والمشروعات الجارية للإسراع فى نسب التنفيذ ومراجعة الالتزام بالمواصفات الجيدة للتنفيذ.