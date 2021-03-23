اشتباكات بين المواطنين على السلع المدعومة بلبنان

ما زالت الأزمة الإقتصادية مستمرة فى لبنان، وأصبح التقاتل والاشتباكات على السلع والمواد الغذائية المدعومة من الدولة ثمة أساسية يعيشها المواطن اللبنانى.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو يظهر تهافت المواطنين في أحد السوبر ماركات على شراء زيت مدعوم.وجاءت التعليقات على هذا المشهد الذي تكرر في الفترة الماضية، فكان بينها "يستمر مسلسل المواد المدعومة وإذلال المواطنين وصمت الرسميين!!".ويعاني اللبنانيون من أزمة غذائية حادة وفقدان المواد المدعومة من المحلات والسوبرماركات.وشهد لبنان في أكتوبر 2019 انتفاضة شعبية عارمة استمرت أشهرا تطالب بتغيير الطبقة السياسية كاملة بسبب فسادها وعجزها عن حل أزمات مزمنة.ولا زالت الطبقة السياسية في لبنان بكامل مكوناتها تتصارع في ما بينها والنتيجة أن لا حكومة حتى الآن قادرة على القيام بإصلاحات ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.