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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج»: التضامن ستشارك فى حماية تبطين الترع والتمكين الاقتصادي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:36 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن اتجاه الوزارة إلى التوسع فى إنشاء حضانات فى قرى حياة كريمة، إضافة إلى تطوير الحضانات القائمة، وتشجيع الأسر لإرسال أطفالها للحضانات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات للدستور، إلى أنه سيتم إنشاء وحدات الاكتشاف المبكر للإعاقة، بمساعدة الجمعيات الأهلية، وجهاز الكشف عن السمع، والتوعية بأعراض الإعاقة، وتقديم الخدمات الأولية، ومتابعة نمو الأطفال، مشيرة إلى أن الشلل الدماغى يتم اكتشافه أول 3 شهور، قائلة: «لو تم اكتشافه من الممكن علاجه».

وأوضحت أنه سيتم التركيز على الطفولة المبكرة والإعاقة و2 كفاية، مع توفير خدمات الصحة الإنجابية بالمجان عن طريق جمعيات تنمية المجتمع المحلى، مؤكدة أن هناك جزءًا آخر خاص بالتمكين الاقتصادي فى الريف، سواء من خلال الأصول الإنتاجية أو إقراض، أو وحدات إنتاجية مجمعة.

ولفتت نيفين القباج إلى أنه تم اعتماد محافظة البحيرة كنموذج بشكل أولى، لمشروع تبطين الترع، بالتعاون مع الرى والتنمية المحلية والزراعة والتضامن.

وأكدت أن دور وزارة التضامن يتمثل فى التمكين الاقتصادى من خلال فرز القمامة، والتوعية بالتنسيق مع البيئة والوزارات المعنية.

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