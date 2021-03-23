أعلى من الجولات السابقة: نسبة المشاركة في الانتخابات 14.8% من الـ 10 صباحًا

قالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في بيان لها قبل قليل إن نسبة المشاركة في الانتخابات اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا كانت 14.8%، وهي نسبة أعلى قليلاً من الانتخابات السابقة في العام الماضي.وازداد الإقبال تدريجياً خلال جولات الانتخابات الثلاثة السابقة في العامين الماضيين.كما تشير معطيات التصويت في البلدات البدوية في النقب خلال الساعات الثلاث الأولى من بدء عملية الاقتراع، إلى تسجيل اقبال أفضل نسبيا قياساً بالانتخابات السابقة. حيث تجاوزت النسبة 10% العشرة بصورة عامة و15% في المائة في بعض مراكز الاقتراع. وبرزت إشكالات فنية في عدد من المراكز مما أدى تأخير فتحها بحسب ما أفادت به قناة مكان الإسرائيلية.