«الداخلية» تضبط 5 متهمين بغسيل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص؛ لاتجارهم فى المواد المخدرة وتربحهم حوالى 25 مليون جنيه، بمنشأة القناطر بالجيزة.فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة قدرت بحوالى 25 مليون جنيه، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "العقارات - الأراضى الزراعية - السيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.