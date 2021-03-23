«العمل الفرنسية» تكشف الحالة الصحية للوزيرة بعد إصابتها بكورونا

أعلنت وزارة العمل في فرنسا تحسن الحالة الصحية لوزيرة العمل الفرنسية "إليزابيث بورن" بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ونقلها إلى احدى المستشفيات.وقالت الوزارة في بيان - نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه - إن وزيرة العمل "إليزابيث بورن" البالغة من العمر 59 عاما أصيبت في 14 مارس الجاري بالفيروس، وتم وضعها تحت المراقبة الطبية في أحد المستشفيات بمنطقة باريس وأن وضعها الصحي يتحسن.وكانت "بورن" قد قالت في وقت سابق إنها بصحة جيدة على الرغم من ظهور بعض الأعراض عليها، موضحة أنه بعد التأكد من إصابتها بكوفيد-19، ستواصل الاضطلاع بمسئولياتها عن بعد.يذكر أن "بورن" تعد أحدث مسئول فرنسي رفيع المستوى يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس "إيمانويل ماكرون" ووزير المالية "برونو لو مير" ووزير الثقافة "فرانك ريستر".يشار إلى أن الحكومة الفرنسية تكافح لاحتواء الفيروس لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد فرض عزل عام جديد على مستوى البلاد وفضلت فرض إجراءات عزل عام محلية في عطلات نهاية الأسبوع ببعض المناطق إلى جانب تشديد القيود.