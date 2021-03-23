اللجنة المجمعية بالكنيسة تنظم كورس قانون الصحة النفسية

نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، كورس قانون الصحة النفسية، للآباء الكهنة والخدام والخادمات والقائمين على بيوت إعادة التأهيل للمدمنين والمهتمين بإقامة مراكز علاجية، بهدف رفع الوعي بمبادئ ومفردات قانون رعاية المريض النفسي الذي يؤهل المنشآت والأفراد للعمل بصورة قانونية وصحيحة.شمل التدريب موضوعات تاريخ الطب النفسي، وأنواع الأمراض النفسية، وقانون الطب النفسي، وحقوق المريض النفسي، وكيفية التعامل ومساعدة المريض النفسي، بالإضافة إلى شروط المنشآت المرخصة قانونيًّا.قدم الكورس المدرب الدكتور ماجد عزمي بطرس، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان ورئيس المجلس الإقليمي للصحة النفسية بأسيوط، وشارك في التدريب 56 كاهنًا وخادمًا وخادمة من 13 إيبارشية وقطاعات القاهرة الكبرى الرعوية عبر تطبيق زووم.