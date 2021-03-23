حل شفرة الرسالة الإلهية في سلسلة أنساب العهد القديم بالإنجيل

شرح الباحث عوض إبراهيم، خريج معهد الدراسات القبطية، والكلية الإكليركية، في تصريحات خاصة، اللغز المتداول عبر "فيسبوك"، والذي تحويه سلسلة أنساب العهد القديم.وأكد "إبراهيم"، أن الإصحاح الخامس من سفر التكوين به سلسلة الأنساب من آدم حتى نوح، وهي آدم، شيث، أنوش، قينان، مهللئيل، يارد، أخنوخ، متوشالح، لامك، نوح.وأوضح أنه بمعرفة معنى كل إسم ووضع المعاني بجانب بعضها لتكوين جملة واحدة، فنجد أن آدم تعني: إنسان، وشيث تعني: وضع، وأنوش تعني: مهلك، وقينان تعني: يأس، ومهللئيل تعني: الرب المبارك، ويارد تعني: سوف ينزل، وأخنوخ تعني: معلمًا، ومتوشالح تعني: موته سوف يعطي، ولامك تعني: اليائس، ونوح تعني: راحة وعزاء.وأشار إلى أنه بترتيب الأسماء تعطي جملة معناها '' الإنسان وُضع في حزن مهلك لكن الرب المبارك سوف ينزل معلمًا وموته سوف يعطي اليائس راحة وعزاء".