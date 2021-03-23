كوريا الجنوبية وأمريكا تُراقبان التحركات العسكرية لـ«الشمالية»

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب التحركات العسكرية لكوريا الشمالية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في ظل علامات على أن بيونج يانج تقوم بنشر قاذفات صواريخ متعددة على جزيرة على الحدود الغربية.وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الكولونيل كيم جونغ-راك - في إحاطة دورية نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "جيشنا يراقب عن كثب ويتتبع التحركات العسكرية الشمالية، في حين تحافظ سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية على تعاون وثيق فيما بينها، ومع ترك جميع الاحتمالات مفتوحة، نحافظ على الوضع الاستعدادي".ونقلت "يونهاب" -عن مصادر عسكرية بكوريا الجنوبية- أن هناك "علامات متعددة" على أن كوريا الشمالية تقوم بنشر قاذفات صواريخ متعددة وغيرها من الأسلحة على جزيرة تشانجرين الحدودية بين الكوريتين.ونفذت كوريا -في نوفمبر عام 2019 تدريبات بالمدفعية باستخدام مدافع ساحلية بالجزيرة بتوجيه من القائد كيم جونج-أون.