فنلندا تتجه لتمديد الإغلاق لمواجهة كورونا

قالت الحكومة الفنلندية إنه يتعين عليها تمديد الإغلاق والحظر في البلاد حتى 18 أبريل المقبل لمكافحة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وأنها ستقترح هذا الإجراء على البرلمان، اليوم "الثلاثاء"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.يُشار إلى أنه تم في فنلندا إغلاق الحانات والمطاعم أمام العملاء، ولكن سمح لأصحابها بتقديم وجبات جاهزة كجزء من إغلاق لمدة 3 أسابيع من المقرر أن ينتهي في 28 مارس الجاري، ويهدف للحد من ارتفاع الإصابات بالفيروس، ومن المتوقع أن يحصل التمديد المخطط له نتيجة المباحثات بين الأحزاب، على الأغلبية في البرلمان.وذكرت الحكومة أن أربع مناطق ستعفى من القيود، بسبب تحسن وضعها الوبائي.ووفقا لمعهد الصحة الفنلندي، تم تسجيل 72 ألفًا و73 إصابة و808 حالات وفاة في البلاد، وهناك 306 أشخاص يعالجون حاليا في المستشفيات بسبب فيروس "كورونا المستجد".