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محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«محلية النواب» تجتمع لمناقشة عدة طلبات إحاطة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:09 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة.

كما يتناول اجتماع لجنة الإدارة المحلية، مناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.

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