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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

باحث كنسي: حصول الكهنة على لقاح كورونا أولًا قرار صائب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:08 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
جرجس صفوت
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أثنى الباحث القبطي عادل وفيق، على خطوة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحصول على تطعيم كورونا.

وقال «وفيق»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الكهنة يعتبرون من الفئات الواجب أن تنال التطعيم مبكرًا كما حدث فعليًا؛ لأنهم يتعاملون مع كافة الفئات وهو ما يسترعي وجوب ألا يتأثرون بالفيروس وينقلوه وهو ما يستوفيه اللقاح الذي يعطي حاليًا.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الكهنة من كبار السن وهو ما يؤدي بهم إلى الوفاة في حالة التعرض للفيرس حتى ولو بطريق الخطأ.

وكانت الكنيسة قد أعلنت عن حصول ١٣٠ كاهنًا من مجمع كهنة الإسكندرية على لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومعهم الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.

وتم تقسيم الآباء الكهنة الـ ١٣٠ على مجموعتين، نالت المجموعة الأولى الجرعة الأولى من اللقاح أولا، ونالت المجموعة الثانية الجرعة ذاتها في اليوم التالي.
كان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الأستاذ الدكتور سعيد السقعان قد زار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وبرفقته عدد من قيادات الصحة بالمحافظة، واستقبله القمص أبراَم أميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة لكنائس الإسكندرية، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين البطريركية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وكذلك جهود كنائس الإسكندرية في سبيل رفع الوعي الصحي لدى أبناء الكنيسةالقبطية هناك.

وألقى الدكتور فهمى شارل أستاذ الطب المهني ومنسق قطاع خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية، محاضرة عن أهمية التطعيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والفئات المستهدفة بالتطعيم، تم بعدها تطعيم المجموعة الأولى من الآباء الكهنة باللقاح، على أن يحصلوا على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

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