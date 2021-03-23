«ناصر العسكرية» تحصل على شهادات الاعتماد من «ضمن جودة التعليم»

نظمت القيادة العامة للقوات المسلحة، احتفالية تسليم شهادات اعتماد أكاديمية ناصر العسكرية العليا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي جاءت تتويجًا للدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة صروحها التعليمية.بدأت مراسم الاحتفال بكلمة مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، والاعتماد على أحدث الأساليب العلمية المتطورة التي تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي للدارسين في كافة المراحل والأنشطة الدراسية.من جهته، أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على استمرار التعاون المثمر والبناء فيما بينهم وبين القوات المسلحة وفقًا لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية للوصول بالأكاديمية إلى المستوى المتميز في كافة التخصصات المختلفة.وفي نهاية الاحتفال، تم منح شهادات اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للأكاديمية وتكريم الضباط المتميزين لما قدموه من بذل وعطاء من أجل حصول الأكاديمية على تلك الشهادات المرموقة.وأشار اللواء مصطفى عبدالوهاب، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على اتباع جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى العلمى استنادًا على الأسس العلمية المدروسة.يأتي ذلك انطلاقًا من دور القوات المسلحة الرائد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطويرها بما يتواكب مع أحدث الطرق التعليمية والبحثية الحديثة.