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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لترزي بتهمة قتل شقيقه في الزاوية الحمراء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:02 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة ترزي بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة قتل شقيقه خلال مشادة كلامية نشبت بينهما في منطقة الزاوية الحمراء.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهم بقتل شقيقه أثناء محاولة منعه من التعدي على ربة منزل فى المنطقة بسبب خلافات الجيرة بينهم، حيث أحضر لذلك سلاح أبيض، وتوجه نحو شقيقه بعد تصديه له ومنعه من الاعتداء على ربة منزل، وانهال عليه طعنا بالسكين، حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع جريمة قتل بين شقيقين بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب قيام المتهم بالتعرض لربة منزل فى العقد الثالث من العمر، واعتدائه عليها داخل شقتها الكائنة في المنطقة.

وتبين من تحريات رجال المباحث، تبين أن المجنى عليه شقيق المتهم، صعد إلى شقة ربة المنزل المعتدى عليها من قبل شقيقه، ومنعه من الاعتداء عليها وتصدى له أخذا باعتبار أنها سيدة ولا يحب التعرض لها.

وتبين أن خلال ذلك نشبت مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم شقيقه، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها القاتل بإحضار سلاح أبيض واخفاه فى ملابسه، وتوجه نحو شقيقه المجنى عليه، وما أن رآه انهال عليه طعنا، حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

وبأعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة امنية، من ضبط المتهم، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته بتحريات المباحث الجنائية، اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، والتى احاله الى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات

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