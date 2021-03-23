الرعاية الصحية: قياس رضاء المنتفعين أحد آليات تعزيز تجربة المرضى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، أن قياس رضاء المنتفعين عن جودة أداء الخدمات، ومشاركة قصصهم ومعرفة وجهات نظرهم حول الخدمات الطبية المقدمة، هي أحد آليات تحديد فرص تعزيز تجربة المرضى.وأوضحت أنه يتم قياسه من خلال أجهزة الفيد باك سيستم المتواجدة بالمنشآت الصحية والتي من خلالها يقوم المنتفع بتقييم الطبيب والتمريض والمنشآة، الكول سنتر 15344 والذي يستقبل أسئلة وشكاوى واستفسارات المنتفعين والعمل على تسجيلها وحلها أو الرد عليها، مكتب رضاء المنتفعين بالمنشآة ويختص بحل مشاكل المرضى وتذليل العقبات أمامهم إن وُجِّدت، وكذلك إجراء استبيانات بهدف رصد تقييم المريض لزيارته للمنشآة وقياس مدى الرضاء عن الخدمات الطبية المقدمة إليه.ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أهمية تمكين المنتفعين من تقييم أداء الخدمات الصحية المقدمة إليهم بشكل يسهم في كشف جوانب الضعف في الأداء والتركيز على الفهم الكامل للمرضى، لاستحداث وخلق تجارب من شأنها أن تعزز ثقتهم وتحافظ عليها، كما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية المرتكزة على المرضى واحتياجاتهم.وأضاف أن قياس رضاء المنتفعين ومشاركة قصصهم ومعرفة وجهات نظرهم حول الخدمات الطبية، تساعد على فهم أعمق حول إيجاد أحدث الأساليب والتقنيات المبتكرة لتقديم تجربة مستدامة في رحلة المريض للحصول على العلاج بكل سهولة ويُسر، وكذلك إيجاد سبل تعزيز ثقة المرضى والارتقاء بها، إضافة إلى أن التواصل مع المريض وترسيخ مبدأ الشفافية هو عامل أساسي لتحقيق رضاه وسعادته.وأكد تميز هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها في تقديم رعاية صحية بجودة استثنائية وتحسين تجربة المريض ووضعه في صميم كل ما تقوم به، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتأثير جائحة كوفيد19 على التنظيمات الصحية والذي أدى إلى إحداث نقلات نوعية في تقديم الخدمات الصحية، وكانت محفزًا للبحث حول تقديم تجربة أكثر أمانًا وفاعلية وتركيزًا على المريض، ومنها استحداث خدمات تعزيز تجربة المرضى.