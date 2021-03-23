رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية: قياس رضاء المنتفعين أحد آليات تعزيز تجربة المرضى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:02 م
هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، أن قياس رضاء المنتفعين عن جودة أداء الخدمات، ومشاركة قصصهم ومعرفة وجهات نظرهم حول الخدمات الطبية المقدمة، هي أحد آليات تحديد فرص تعزيز تجربة المرضى.

وأوضحت أنه يتم قياسه من خلال أجهزة الفيد باك سيستم المتواجدة بالمنشآت الصحية والتي من خلالها يقوم المنتفع بتقييم الطبيب والتمريض والمنشآة، الكول سنتر 15344 والذي يستقبل أسئلة وشكاوى واستفسارات المنتفعين والعمل على تسجيلها وحلها أو الرد عليها، مكتب رضاء المنتفعين بالمنشآة ويختص بحل مشاكل المرضى وتذليل العقبات أمامهم إن وُجِّدت، وكذلك إجراء استبيانات بهدف رصد تقييم المريض لزيارته للمنشآة وقياس مدى الرضاء عن الخدمات الطبية المقدمة إليه.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أهمية تمكين المنتفعين من تقييم أداء الخدمات الصحية المقدمة إليهم بشكل يسهم في كشف جوانب الضعف في الأداء والتركيز على الفهم الكامل للمرضى، لاستحداث وخلق تجارب من شأنها أن تعزز ثقتهم وتحافظ عليها، كما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية المرتكزة على المرضى واحتياجاتهم.

وأضاف أن قياس رضاء المنتفعين ومشاركة قصصهم ومعرفة وجهات نظرهم حول الخدمات الطبية، تساعد على فهم أعمق حول إيجاد أحدث الأساليب والتقنيات المبتكرة لتقديم تجربة مستدامة في رحلة المريض للحصول على العلاج بكل سهولة ويُسر، وكذلك إيجاد سبل تعزيز ثقة المرضى والارتقاء بها، إضافة إلى أن التواصل مع المريض وترسيخ مبدأ الشفافية هو عامل أساسي لتحقيق رضاه وسعادته.

وأكد تميز هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها في تقديم رعاية صحية بجودة استثنائية وتحسين تجربة المريض ووضعه في صميم كل ما تقوم به، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتأثير جائحة كوفيد19 على التنظيمات الصحية والذي أدى إلى إحداث نقلات نوعية في تقديم الخدمات الصحية، وكانت محفزًا للبحث حول تقديم تجربة أكثر أمانًا وفاعلية وتركيزًا على المريض، ومنها استحداث خدمات تعزيز تجربة المرضى.

موضوعات متعلقة

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-3-2021

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»


الصور

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء النواب والشيوخ للمشاركة فى برامج التنمية

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

بسعر خيالي.. بيع أكبر لوحة فنية على القماش في العالم بدبي

أوكرانيا: سلالة بريطانيا المتحورة منتشرة في أنحاء البلاد

بريطانيا تحيي ذكرى مرور عام على الإغلاق في مواجهة كورونا

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون

اتحاد الآثاريين العرب ينظم دورة تدريبية حول «نشأة العملات» أبريل المقبل

مشاركون بـ«الأعلى للثقافة»: يجب الارتقاء بالقيمة المضافة المصرية واستعادة الريادة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس