رئيس الوزراء يصل العاصمة الأردنية عمّان

وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الأردنية عمَان، صباح اليوم، وكان في استقباله المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ورئيسة بعثة الشرف، وسفير مصر في الأردن، والسفير الأردني لدي القاهرة.وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مقر مجلس الوزراء الأردني، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بحضور رئيسي الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، تمهيدًا لبدء أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.