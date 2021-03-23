ياميش رمضان في متناول المواطنين بأسواق الإسكندرية (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وتستعد أسواق الإسكندرية، لاستقبال الشهر المعظم، حيث يقوم المواطنين بشراء مستلزمات ياميش رمضان.تجولت الـ"الدستور" داخل سوق المنشية وسط المدينة، والذى يعتبر أقدم وأشهر الأسواق التى تشتهر ببيع مستلزمات شهر رمضان، حيث انتشرت شوادر بيع البلح بأنواعه والمكسرات والياميش ومعرفة أسعارها والإقبال عليها في ظل تداعيات فيروس كورونا.وقال محمود أحمد، تاجر بسوق الحقانية في المنشية، إن أسعار البلح هذا العام أفضل من العام الماضى والتي تساعد الأسر على شراء الكميات المناسبة لهم لادخال مظاهر البهجة والسرور على أبنائهم احتفالا بقدوم الشهر الكريم.وأضاف عبدالله محمد، بائع، نحن نستعد لشهر رمضان ونفترش الأسواق منذ أواخر شهر رجب ونعمل على توفير كل مستلزمات الشهر الكريم من لتلبية احتياجات المواطنين من البلح بانواعه وقمر الدين والزبيب والمكسرات بأنواعها، بالإضافة إلي فوانيس رمضان.وأضاف عبدالله، أن الأسعار هذا العام تختلف كثير عن الأعوام السابقة وهى تناسب جميع المواطنين على عكس العام الماضى والذي شهد ارتفاع كبير في الأسعار بسبب ركود عملية البيع والشراء وانتشار كورونا، مشيرا إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا كان لها تأثير العام الماضى على حركة البيع والشراء، والتي أصابت الأسواق بالشلل التام وتسببت فى ركود السلع وعدم وجود مشتريين.وأكد علي عبد الله، بائع بسوق المنشية، أن هذا العام اختلفت الأوضاع إلى حد ما، حيث حرص بعض المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لمنع انتقال العدوى بينهم وتقليل أعداد الإصابات اليومية والتى لها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى وحركة البيع والشراء بالأسواق والإقبال على الياميش يعتبر جيد بالنسبة إلى العام الماضي، مؤكدا أن الأسعار هذا العام منخفضة بشكل كبير عن العام الماضى، حيث أسعار المكسرات اختلفت كثيرا عن العام الماضي فعين الجمل يتراوح سعره 180 جنيها، واللوز 160 جنيها، والبندق 160 جنيها، والزبيب البلدى يتراوح سعره ما بين 40 إلى 44 جنيها، والجوز الهند 60 جنيها، والبلح من 20 الى 35 جنيها، ويختلف من حيث النوع "الاسوانى والشبح والسكوتى" بينما تراوح أسعار القمر الدين ما بين 25 إلى 35 جنيها.وقالت هدي محمود، موظفة، إن أسعار ياميش رمضان انخفض سعرها عن العام الماضي حيث كانت مرتفعة رغم انتشار فيروس كورونا مما أدى إلى عدم الإقبال عليها من بعض المواطنين، مشيرة إلى أن العام الحالي يوجد إقبال متوسط على الياميش بسبب انخفاض أسعاره مقارنة بين الأعوام السابقة.ومن جانبه، قال عضو شعبة العطارة بغرفة تجارية اسكندرية، إن مخزون السلع الغذائية وتحديدًا ياميش رمضان والعطارة والمكسرات جيد جدًا ولا يوجد أي عجز في المنتجات، وأن معظم الحاويات دخلت السوق المصري، والمتبقي موجود في المواني حاليًا وسيصل للتجار خلال أسبوع.وأضاف أن الأسعار شهدت زيادات تتراوح بين 5 و15% لمعظم الأصناف، مشيرًا إلى أن معظم التجار استوردوا الياميش والمكسرات والعطارة وجاري تجهيزها استعدادا لشهر رمضان المبارك ومتبقي بعض الأصناف دخلت المواني المصرية وجاي تفريغها، ليتم توزيعها علي المحلات التجارية.وأشار إلى أن البضائع شهدت تأخرا كبيرا في الوصول للمواني المصرية نتيجة ظروف فيروس كورونا وتدكس الحاويات في المواني، فضلًا عن اارتفاع أسعار البضائع بالدول الموردة لمصر.ووصلت الأسعار إلى انخفاض ملحوظ عن الأعوام السابقة، فمثلا سعر كيلو البلح الأبيض الغزال من 13 إلى 23 جنيهًا، وسعر كيلو البلح الأسواني من 6 إلى 16 جنيهًا، وسعر كيلو البندق المقشر 200 جنيه، وسعر كيلو الفسدق المقشر 300 جنيه، وسعر كيلو اللوز 235 جنيهًا، وسعر كيلو لوز محمص 325 جنيهًا، وسعر كيلو عين جمل مقشر 350 جنيهًا.كما وصل سعر البلح نصف جاف عبوة 400 جرام بسعر 8 جنيهات، وسعر البلح نصف جاف عبوة 700 جرام بسعر 15 جنيها، وسعر الزبيب المصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه، وسعر الزبيب الإيرانى وزنة 500 جرام بسعر 40 جنيها، وسعر الكاجو وزنة 250 جرام بسعر 57.5 جنيه.سعر المشمشية المستورة وزنة 250 جرام بسعر 21.25 جنيه، وسعر القراصيا المستوردة وزنة 250 بسعر 13.25 جنيه، وسعر قمر الدين 43 جنيه، وسعر أم علي بالمكسرات 175 جرام بسعر 14.50 جنيه، وسعر جلاش شيف إن 350 جرام بسعر 6.75 جنيه، وسعر الفول السوداني المملح حجم 250 جرام بسعر 15 جنيه.