«التعليم» توضح موقف الحالات الخاصة بامتحانات الأول والثاني الثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا بموقع النتيجة، بشأن الحالات الخاصة بامتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية.وجاءت الحالات كالآتي:1) عدم تمكن بعض الطلاب من أداء امتحانات اليوم الأول ولم يتم عمل محاضر إثبات حالة لهم.2)عدم ورود بعض النتائج للطلاب ولم يظهر لهم درجات فى بعض الإختبارات ولم يتم عمل محاضر إثبات حالة لهم فى هذه المواد.3) وجود بعض الحالات التي تعثرت أثناء دخول الامتحان أو عدم القدرة على استكمال الامتحان وقد تم عمل محضر إثبات حالة لهم.وأوضحت الوزارة للطلاب وأولياء الأمور بأنه جارٍ مراجعة المدارس للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك، وإعلان نتائج المراجعة والفحص خلال الأسبوع القادم.