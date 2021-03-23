هيئة الرعاية الصحية تستحدث 4 خدمات جديدة

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استحداث 4 خدمات لتعزيز تجربة المرضى بالمنشآت الصحية التابعة لها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وضمان تقديم أفضل الممارسات الصحية التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.وأوضحت الهيئة، أن فرص تعزيز تجربة المرضى بالمنشآت الصحية، شملت "الخدمة الأولى" منها تحسين إجراءات حصول المريض على الخدمات الصحية عن طريق الحجز عبر الكول سنتر 15344 قبل الذهاب للمنشآة الصحية حسب أحدث النظم الصحية العالمية، بينما شملت "الثانية" تفعيل خدمات التطبيب عن بُعد Tele-medicine بالمستشفيات.فيما شملت "الخدمة الثالثة" تفعيل خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للمنتفعين سواء عن طريق خط التليفون أو عن طريق تطبيق إلكتروني البالطو ElBalto، وذلك إلى جانب أن "الخدمة الرابعة" هي فندقة الخدمات الطبية التي تحقق الراحة الجسمانية والنفسية للمرضى وصولًا إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي.