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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منى زكي تنتهي من «لعبة نيوتن» الأسبوع المقبل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:06 م
منى زكي
منى زكي
محمد قدري
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قاربت النجمة منى زكي على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل عبر شاشة dmc بصورة حصرية.

وتتواجد منى زكي في محافظة الفيوم نهاية الأسبوع الجاري من أجل تصوير مشاهدها الختامية من العمل الجديد من أجل دخول المخرج تامر محسن لغرف المونتاج للانتهاء من تسليم العمل بحلول الأيام الأولى من شهر رمضان.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة نيوتن" قد طرحت الإعلان الدعائي والرسمي للمسلسل مؤخرًا، والذي كان يحمل في البداية اسم "تقاطع طرق" للنجمة مني زكي، حيث تجسد دور مهندسة زراعية متزوجة من محمد ممدوح، الذي تعمل في مزرعته وتكتشف خيانته ثم تتصاعد الأحداث.

مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 5 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة".

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