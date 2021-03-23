حريق في أشجار الجزيرة الوسطى بالعباسية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في مجموعة من الأشجار الكائنة بالجزيرة الوسطى في منطقة العباسية المجاورة لكوبري 6 أكتوبر.كان حريق اندلع في الأشجار الواقعة بالجزيرة الوسطى بالقرب من كوبري أكتوبر، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور، فيما انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق والسيطرة عليه باستخدام المياه.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.