ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

قاد المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من الأنشطة والمحال والمطاعم داخل أحياء مدينة دمياط.استهدفت الحملة مراجعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات.وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من مخالفات عدم ارتداء الكمامات، وتم تحرير محاضر فورية بالتصالح بقيمة الحد الأدنى للغرامة 50 جنيهًا، فضلًا عن المرور على الورش والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، وذلك بحضور قسم الإشغالات لقطاع شمال برئاسة نهاد العدوى وقسم رخص الأنشطة والمحلات برئاسة أحمد قامش.