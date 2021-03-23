إعادة فتح كوبرى الباجور بعد توقف دام لأسابيع

سمحت الأجهزة المعنية، بمحافظة المنوفية، للسيارات بالتحرك على كوبري الباجور العلوي، عقب عمل الصيانة اللازمة المؤقتة، بعد تعطل دام لأسابيع بسبب وجود ثقوب في أجزاء من الكوبري.وسيتم غلق الكوبري مرة أخرى بعد انتهاء شهر رمضان الكريم لرفع كفاءته، وقدرته على تحمل حمولات أكبر، وذلك للإطالة في عمره الافتراضي للكوبري العلوي بمدينة الباجور، كما سيتم وضع حواجز حديدية على مطلع الكوبري لمنع صعود سيارات النقل الثقيل.وكان وجه كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أثناء زيارته لمحافظة المنوفية منذ أيام بسرعة إعادة ترميم الكوبري، وإزالة كل التعديات على جانبي الطريق.