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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لتشغيل منفذ الحى الإماراتى فى موقعه الجديد

محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لتشغيل منفذ الحى الإماراتى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:52 ص
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث الاستعدادات النهائية الخاصة ببدء تشغيل المنفذ الإماراتى فى موقعه الجديد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إنشاء المنفذ الجديد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وقيادات أمن الموانىء والمرور والجمارك وجهاز التعمير والشركة المنفذة للأعمال ورئيس حى الجنوب.

واستعرض المحافظ مع الحضور كافة الأعمال التى شهدها المنفذ الجديد والإجراءات الخاصة بالأمان والمراقبة نظرا لأهمية موقع المنفذ، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بدءا لتشغيل المنفذ الجديد قريبا، لافتا بأن الأعمال الجارية بالمنفذ تتم على أعلى مستوى وتماثل المنافذ الأخرى المطورة والتى تعد واجهة بورسعيد أمام الزائرين.

وأشاد المحافظ بمعدلات التنفيذ الجارية بالمنفذ الجديد، والذى يأتى بالتزامن مع إنشاء الميناء البرى الجديد وتطوير المحاور الرئيسية والفرعية بالمنطقة والتى تعد امتدادا لمحور ٣٠ يونيو، حيث أكد محافظ بورسعيد أن نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد، موضحا أن المنفذ فى موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل، نظرا لأهمية موقعه على محور ٣٠ يونيو، وجارى قريبا بدء تشغيل المنفذ.

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