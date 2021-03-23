أداء مجلس النواب بمناقشة بيانات الحكومة.. ورقة سياسات لـ«ملتقى الحوار»

- تحليل إجماليات مداخلات النواب

تحليل أداءات القوى السياسية

- تحليل مداخلات رؤساء الهيئات البرلمانية

- تحليل مداخلات رؤساء اللجان النوعية

أصدر ت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات حول "تقييم أداء التشكيلة السياسية في مجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة".وأكدت الورقة أنه خلال الجلسات المخصصة للقيام بمهمة استدعاء الوزراء واستعراض مدى التطور في تنفيذ البرنامج الحكومي فقد تبدت أداءات وظهرت ممارسات للمجلس المستحدث يمكن القول بأنها تصلح لأن تكون بمثابة فرصة نادرة للتعرف علي تأثيرات التركيبة البرلمانية وطبيعة أداء وفعالية النواب وقدرتهم علي اجتياز الاختبار الأول بنجاح وتعبيرهم عن احتياجات دوائرهم بذات المهارة في صياغة وتطوير الخطط والبرامج.وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من القراءات والتحليلات التي تساعد في رصد وتحليل حجم التطور في أداءات النواب كأفراد أو كتركيبة متماسكة على النحو التالي:أكدت الورقة بأن الأداءات النيابية خلال الفصل التشريعي الحالي قد شهدت تطورًا كبيرًا سواء من حيث الرغبة في المشاركة أو الاهتمام بطلب المداخلات والحديث خلال الجلسات العامة.فقد شهت جلسات تقييم الأداء الحكومي مشاركة 461 نائبا في الحديث بمجموع مداخلات 1227 مداخلة كرقم غير مسبوق يظهر مدي الفعالية والحرص على الحوار وتقديم الملاحظات النقدية والتحليلية من قبل النواب بنسبة 72.8% مقابل عدم الحديث أو المشاركة في الحوارات العامة لـ131 نائبا بنسبة تعادل 27.2% من مجموع نواب المجلس كمؤشر يشير لمستوى من الإيجابية غير المسبوقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية عبر تاريخها الممتد.وأشارت إلى تطور نسب وأرقام المشاركة في الحديث مع تقدم الجلسات، حيث شهدت الجلسات الأولى للتقييم الحكومي مشاركة تتراوح بين المحدودة أو المتوسطة تطورت بمرور الوقت لترتفع بشكل غير مسبوق بما يوضح أن طبيعة الملفات النوعية ومجالات عمل الوزارات لم تكن هي المعزز والمحفز على المشاركة بعكس خبرات الجلسات وثقة الحضور والاستماع لتنوع وجهات النظر التي لعبت دورا محفزا على المشاركة لدى النواب خصوصا في ظل التغير الكبير في التركيبة البرلمانية والعدد الكبير من النواب الجدد الذين مثلت الجلسات الفعلية للمجلس فرصة متاحة للتعلم والتدريب بالمشاركة.جاء بورقة السياسات أن التركيبة السياسية للمجلس الحالي حملت مؤشرات واضحة لتناقضات جدلية مثيرة فيما يتعلق بتعبيرها عن الحالة السياسية والحزبية التي تعيشها البلاد، فبينما شهد المجلس تراجعا في تمثيل القوى السياسية والحزبية لتصبح 13 حزبًا سياسيا في الفصل التشريعي الحالي بعد أن كانت 20 حزبًا سياسيًا في الفصل التشريعي السابق بنسبة تراجع بلغت 35% فقد زاد عدد الحزبيين في المجلس الحالي ليصل إلى 421 نائبا مقابل 246 نائبا حزبيا في المجلس السابق بنسبة تطور إيجابي 171.14%، إضافة لظهور حزب يمتلك الأغلبية البرلمانية "مستقبل وطن" التي تمكنه من قيادة العمل البرلماني وتوجيه الخطط التشريعية والأدوات الرقابية دون الحاجة للنص الاستثنائي لنشأة وتأسيس الائتلافات والتكتلات البرلمانية.وانعكست تلك الصورة المتنوعة سياسيا في الأداءات الرقمية والعددية لمشاركة النواب في الحوارات، حيث امتلك حزب مستقبل وطن الأفضلية الرقمية المطلقة في جلسات تقييم الحكومة سواء من حيث عدد طالبي الكلمة -241 نائبا يمثلون 75.5%- من مجموع نواب الحزب أو من حيث إجمالي عدد المداخلات التي تقدم بها نوابه -600 مداخلة-.وبحكم العدد فقد جاء المستقلون تاليًا لأغلبية مستقبل وطن بمشاركة 88 نائبا تقدموا بـ281 مداخلة في نسب تتقارب مع الأغلبية البرلمانية بما يكشف عن حيوية وتفاعل وحرص علي المشاركة، وهو ما يمكن رصده لدي غالبية الكتل البرلمانية المتواجدة في المجلس، حيث تكررت ذات المؤشرات بالنسبة لأحزاب الوسط بداية من حزب الشعب الجمهوري بمشاركة 36 نائبا بإجمالي 84 مداخلة وحزب الوفد 24 نائبا بإجمالي 79 مداخلة.في المقابل فقد أظهرت الأحزاب محدودة التمثيل كفاءة وفعالية في المناقشات علاوة علي التزام تنظيمي يكشف عن حالة وعي متفرد لدى عناصرها سواء من حيث الرغبة في المشاركة أو كفاءة الطرح واختيار القضايا أو توزيع الأدوار بين عناصر هيئاتها البرلمانية، وكان النموذج الأبرز بينها لأحزاب (الإصلاح والتنمية ـ الديمقراطي الاجتماعي ـ إرادة جيل) الذين تمايزوا عن كافة التيارات البرلمانية بمشاركة كافة ممثليهم في الحوارات وطلب الكلمة.فيما يتعلق بمداخلات رؤساء الهيئات البرلمانية، فقد جاء بالورقة أنه على الرغم من أن تلك الجلسات قد شهدت مشاركة 461 نائبا بـ1227 مداخلة بمتوسط 2.66 مداخلة لكل مشارك، فإن رؤساء الهيئات قد اكتفوا بـ61 مداخلة بمتوسط 4.7 مداخلة لكل منهم، وكان من الغريب أن هناك 6 منهم لم يصلوا إلى هذا المتوسط إضافة لأن 4 من رؤساء الهيئات البرلمانية قد اكتفى كل منهم بمداخلة وحيدة خلال وجود 28 وزيرا في 15 جلسة عامة، بل ووصل الأمر إلى أنه من بين الأعلى تفاعلًا وحديثًا خلال جلسات الوزراء لم يظهر من رؤساء الهيئات البرلمانية سوى ممثلي (مستقبل وطن ـ حماة وطن)، بينما غاب عن المركز "العشرة الأولى" ممثلي 11 حزبًا سياسيًا في موقف يستدعي مراجعة وإعادة توجيه للأداءات البرلمانية لتلك النخب البرلمانية.أشارت الورقة إلى أن تجربة جلسات تقييم الأداءات الحكومية أتت بالعديد من المؤشرات السلبية والملاحظات غير الجيدة حول فعالية ومساهمات رؤساء اللجان في الحوارات والنقاشات المرتبطة بملفات وبرامج حكومية وثيقة الصلة بأدوارهم وطبيعة عمل اللجان التي يرأسونها ـ ويفترض أنهم خبراء في مجالاتها ـ بما أعاد بعض من الحديث حول عمليات الترضية والتسكين والمجاملة في تلك الاختيارات حتى ولو كانت علي حساب جودة مخرجات العمل البرلماني ذاته، فمن بين 1227 مداخلة إجمالية في جلسات تقييم الأداءات الحكومية اقتصرت حصة رؤساء اللجان النوعية على 59 مداخلة فقط بنسبة 4.8%، كمؤشر غير مقبول ولا يليق بمواقعهم وأدوارهم.في ذات السياق فإن تحليل مواقف رؤساء اللجان النوعية بصورة تفصيلية تكشف أن تلك المداخلات وعددها 59 مداخلة قد اقتصر تقديمها على 20 رئيس لجنة، فيما غاب عن الحديث تماما 5 رؤساء لجان نوعية بنسبة 20% رغم خطورة تلك الملفات ووجود جدل مجتمعي حول العديد من أداءات السلطة التنفيذية المرتبطة بها، بل وكان الأغرب في صمت رئيس لجنة "الثقافة والإعلام" رغم كونها أول لجان البرلمان حسمًا للنقاشات وإعلانًا لرفضها لبيان وزير الإعلام في سابقة برلمانية نادرة على أداءات المجلس، بل وإعلان اللجنة عن اختيارها "كمقرر" أثناء عرض التقرير والنقاش حوله خلال الجلسة العامة.