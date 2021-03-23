رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الباروت: الجامعة العربية حققت إنجازات ضخمة لدعم الأطفال العرب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:19 م
أيمن عثمان الباروت
أيمن عثمان الباروت
سعيدة عامر
طباعة
أكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل على أهمية متابعة ورصد كل الإنجازات التي قامت بها الجامعة العربية من إنشائها قبل ستة وسبعين عامًا وما حققته طوال تلك العقود في لم الشمل العربي وتعزيز العمل والتعاون المشترك بين كل الدول العربية لإعلاء جهودها وترسيخ دورها المحوري.

وهنأ «الباروت» الدول العربية بحلول هذه الذكرى على إنشاء جامعة الدول العربية في الثاني والعشرين من شهر مارس واصفًا الجامعة العربية بالقلعة والعرين الذي يجمع الدول العربية تحت مظلة الوحدة والتكامل من أجل تواصل قطار التنمية، وتحقيق التطور لكل المجتمعات وخدمة مصالحها ورفع رايتها عالميًا.

ولفت إلى أن تلك المناسبة وفي زخم تلك الإنجازات نتلمس الخطوات التي قطعتها الجامعة العربية في مسيرتها المشرقة وكأنها بيت الأوطان العربية ومنصتها الهامة تبرز الجهود التي تواكبت من أجل العناية بمستقل الطفل العربي واحتضانه والدفاع عن حقوقه وتمكين كل الدول من تقديم أرقى الخدمات لكل طفل على أراضيها.

وأشار إلى أنه من بين تلك الإنجازات السبق العالمي الأول للجامعة العربية في التنسيق والإشراف على أعمال البرلمان العربي للطفل، الذي تأسس بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في عام 2019م وافتتاح مقره الدائم في مدينة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة والذي يعد الأول إقليميا في جمع الأطفال للحديث عن قضاياهم ومناقشتها تحت مظلة رسمية معربًا عن اهتمام الجامعة العربية للبرلمان العربي للطفل ودعمه وتمكينه لممارسة دوره في تأهيل الطفولة العربية لتعبر عن رأيها في مختلف قضاياها وأن يكونوا نواة قادمة في خدمة أوطانهم.

وأكد أن البرلمان العربي للطفل بدأ هذا العام 2021 في دورته الثانية بعد أن أنهى الدورة الأولى بعقد أربع جلسات هامة مثل فيها المداخلات وطرح الآراء مجموعة من الأطفال من كل الدول العربية والممثلين نيابة عن الأطفال في دولهم، وعبروا بحرية عن مختلف موضوعاتهم وقضاياهم التي يقترحونها بأنفسهم في ظل مناخ ديمقراطي تمثل في انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين وهيئة للبرلمان من الأطفال، حيث يشكل البرلمان منصة للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم وقضاياهم التي تسفر عن توصيات أو مواثيق تخدم الطفولة في كل البلدان العربية وترفع إلى الجامعة العربية لعرضها على القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية.

وأوضح «الباروت» بأن فعاليات البرلمان تشمل برامج علمية مكثفة وبرامج تدريبية وورش عمل وأنشطة ترفيهية علاوة على طرح الدبلوم المهاري للتطوير البرلماني للأطفال بالتعاون مع جامعة الشارقة لتأهليهم أكاديميًا في فهم عملهم كنواب عن الأطفال، مؤكدًا أن الجامعة العربية هي حاضنة الشعوب وحاضنة الدول العربية وحاضنة الطفولة العربية من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-3-2021

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

أتربة كثيفة تغطى سماء القاهرة.. والعاصفة تضرب بعض المناطق

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»


الصور

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

image description

عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

كورونا تؤرق 20% من الألمان

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مشاركون بـ«الأعلى للثقافة»: يجب الارتقاء بالقيمة المضافة المصرية واستعادة الريادة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس

تكية مسافر تستضيف مناقشة «أولاد الناس» لـ ريم بسيونى

«الإنتاج الثقافي» يكرم الأمهات المثاليات والفنانات الرائدات بالمسرح القومي غدًا