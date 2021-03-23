الباروت: الجامعة العربية حققت إنجازات ضخمة لدعم الأطفال العرب

أكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل على أهمية متابعة ورصد كل الإنجازات التي قامت بها الجامعة العربية من إنشائها قبل ستة وسبعين عامًا وما حققته طوال تلك العقود في لم الشمل العربي وتعزيز العمل والتعاون المشترك بين كل الدول العربية لإعلاء جهودها وترسيخ دورها المحوري.وهنأ «الباروت» الدول العربية بحلول هذه الذكرى على إنشاء جامعة الدول العربية في الثاني والعشرين من شهر مارس واصفًا الجامعة العربية بالقلعة والعرين الذي يجمع الدول العربية تحت مظلة الوحدة والتكامل من أجل تواصل قطار التنمية، وتحقيق التطور لكل المجتمعات وخدمة مصالحها ورفع رايتها عالميًا.ولفت إلى أن تلك المناسبة وفي زخم تلك الإنجازات نتلمس الخطوات التي قطعتها الجامعة العربية في مسيرتها المشرقة وكأنها بيت الأوطان العربية ومنصتها الهامة تبرز الجهود التي تواكبت من أجل العناية بمستقل الطفل العربي واحتضانه والدفاع عن حقوقه وتمكين كل الدول من تقديم أرقى الخدمات لكل طفل على أراضيها.وأشار إلى أنه من بين تلك الإنجازات السبق العالمي الأول للجامعة العربية في التنسيق والإشراف على أعمال البرلمان العربي للطفل، الذي تأسس بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في عام 2019م وافتتاح مقره الدائم في مدينة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة والذي يعد الأول إقليميا في جمع الأطفال للحديث عن قضاياهم ومناقشتها تحت مظلة رسمية معربًا عن اهتمام الجامعة العربية للبرلمان العربي للطفل ودعمه وتمكينه لممارسة دوره في تأهيل الطفولة العربية لتعبر عن رأيها في مختلف قضاياها وأن يكونوا نواة قادمة في خدمة أوطانهم.وأكد أن البرلمان العربي للطفل بدأ هذا العام 2021 في دورته الثانية بعد أن أنهى الدورة الأولى بعقد أربع جلسات هامة مثل فيها المداخلات وطرح الآراء مجموعة من الأطفال من كل الدول العربية والممثلين نيابة عن الأطفال في دولهم، وعبروا بحرية عن مختلف موضوعاتهم وقضاياهم التي يقترحونها بأنفسهم في ظل مناخ ديمقراطي تمثل في انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين وهيئة للبرلمان من الأطفال، حيث يشكل البرلمان منصة للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم وقضاياهم التي تسفر عن توصيات أو مواثيق تخدم الطفولة في كل البلدان العربية وترفع إلى الجامعة العربية لعرضها على القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية.وأوضح «الباروت» بأن فعاليات البرلمان تشمل برامج علمية مكثفة وبرامج تدريبية وورش عمل وأنشطة ترفيهية علاوة على طرح الدبلوم المهاري للتطوير البرلماني للأطفال بالتعاون مع جامعة الشارقة لتأهليهم أكاديميًا في فهم عملهم كنواب عن الأطفال، مؤكدًا أن الجامعة العربية هي حاضنة الشعوب وحاضنة الدول العربية وحاضنة الطفولة العربية من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل.