أمر ضبط وإحضار للمتهم بـ«تعذيب الكلاب» في دمياط

شهدت محافظة دمياط واقعة مأساوية هي قيام شاب بربط وتعذيب عدد من الكلاب فوق سطح منزله.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديوهات تظهر تعذيب الكلاب بالحرق وإحداث جروح بها، وأخرى نافقة جراء التعذيب.وجرى إخطار الأمن، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد أن تم عرض مقاطع الفيديو، وتم إصدار ضبط وإحضار للشاب المذكور ويدعي "م. س"، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.وقالت أميرة الشربينى، من إحدى جمعيات رعاية الحيوان، إنه تم العثور في شقته على عدة كلاب سيتم التعامل معهم وعلاجهم، وإنه قتل كلابًا كثيرة.