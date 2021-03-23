رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام بلاده بحلف الأطلسي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:48 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلا " أتيت لأعرب عن التزام الولايات المتحدة بالحلف".

وقال بلينكن، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في بروكسل، والذي يستمر لمدة يومين " سنناقش ملفات متعددة تتعلق بأفغانستان وروسيا وقدرات الناتو لمواجهة مختلف أنواع التحديات بما فيها الأمن السيبراني والإرهاب".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن واشنطن ستراجع وضع القوات الأمريكية في أفغانستان، وستسمع لحلفائها في الناتو بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق إنه من الصعب الالتزام بالوقت المحدد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج "ندرك التزام الولايات المتحدة بالتحالف ونحن أمام فرصة جديدة لتعزيز العلاقات"، مضيفا "سوف نخرج من أفغانستان معا عندما يحين الوقت".

ورحب "ستولتنبرج " بمحادثات السلام في أفغانستان باعتبارها أبرز التحديات، مشيرا إلى أن تلك المحادثات هي الطريق الوحيد للحل في البلاد.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني لبلينكن إلى أوروبا منذ تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 يناير الماضي، ومن المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الأوروبيين خلال الاجتماع، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن الغرض من اللقاءات، إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها وشركائها الأوروبيين، فيما يتعلق بأهدافهم المشتركة، موضحا أن "بلينكن" سيتطرق خلال اجتماع إلى مخاوفه حيال الصين وروسيا والتغيّر المناخي والأمن الإلكتروني ومكافحة الإرهاب والأمن.

موضوعات متعلقة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-3-2021

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

image description

عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

كورونا تؤرق 20% من الألمان

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تكية مسافر تستضيف مناقشة «أولاد الناس» لـ ريم بسيونى

«الإنتاج الثقافي» يكرم الأمهات المثاليات والفنانات الرائدات بالمسرح القومي غدًا

مصري وسوري وجزائري يحصدون جائزة الشاعرة حبيبة محمدي

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»