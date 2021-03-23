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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: 80 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية الرسمية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:00 م
الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقًا لآخر إحصائية فى عام 2018 بلغ 3.6 مليون دولار ووصل بعد جائحة كورونا إلى 4.8 مليون دولار بما يقرب من 80 مليار جنيه مصري حاليًا، وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية.

وقال إنه مع وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، متخصصة في عمليات البيع والشراء، فقد يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

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