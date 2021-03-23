ضبط أدوية غير مرخصة وملح طعام فاسد خلال حملة رقابية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لكل المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على كل المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.وشنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى بحملة مكبرة بنطاق مركز وادي النطرون أسفرت عن: 200 طن ملح سياحات للاستخدام الصناعى ويتم التعبئة كملح طعام غش تجارى، وبرميل طحينه و54 كيس مخللات بوزن كل كيس 5 كيلو غير مدون عليها أى بيانات وضبط 5 طن كيماوى مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء وشيكاره أرز منتهى الصلاحية.كما تمكنت الحملة من ضبط مركز علاج طبيعي، حيث تبين وجود أدوية غير مسجلة عبارة عن "1176 كبسولة أعشاب تخسيس متنوعة - 49 علبه شاي تخسيس بكل علبه ٣٠ كيس بإجمالى 1470 كيس".كما تم ضبط 7 علبه كريم تخسيس - 1علبه لبان - 3 باكو تخسيس - 19باكو تخسيس بكل باكو 30 كيس بإجمالي 570 كيس- 9 علبة نقط تخسيس، بالإضافة إلى ضبط عدد 3 مراكز للعلاج الطبيعي غير مرخصة وضبط 34 اختبار حمل منتهي الصلاحية بعدد 2 مركز للعلاج.كما قامت الحملة بالمرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الانضباط الإداري، تمت إحالة 112 من العاملين بالمركز الطبي ومكتب الصحة والإدارة الصحية للتحقيق للغياب وترك العمل دون سند قانوني.