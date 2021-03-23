رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نوال مصطفى: الدولة تضع المرأة في أولوياتها وتحسن أوضاع السجون

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:25 م
جريدة الدستور
طباعة
شاركت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، باحتفالية قطاع السجون بعيد الأم 2021 داخل منطقة سجون طرة، وسط أجواء من السعادة والفرحة التي بدت على كل الأمهات؛ بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأقام قطاع السجون حفل عيد الأم تحت قيادة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وحضور الفنانين على رأسهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانات سميرة عبدالعزيز وعفاف شعيب وعفاف رشاد.

وعبرت «مصطفى» عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل الذي يعد تقليدًا أصيلًا لقطاع السجون في إدخال البهجة على السجينات الأمهات في عيد الأم من كل عام، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية الحقيقية التي تم مراعاتها في الحفل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت نوال مصطفى- خلال كلمتها- إن الدولة بأجهزتها المختلفة وخاصة وزارة الداخلية وقطاع السجون تهتم بتحسين أوضاع السجون، وتتعامل مع السجين باعتباره إنسانا يتمتع بكل الحقوق.

وتقدمت بالشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالنهوض بالمنظومة العقابية في السجون المصرية، ومتابعة كل المبادرات والأفكار التى من شأنها النهوض بالخدمات التى تقدم للسجين سواء الصحية أو التعليمية، أو الإنسانية بشكل عام، وتركيز سيادته على قضية الغارمات التى يعطيها كل اهتمامه.

وحول التعاون المثمر بين قطاع السجون وجمعية رعاية أطفال السجينات، أكدت الكاتبة نوال مصطفى على دعم القطاع الدائم لخطوات الجمعية الرائدة والأولى في تسليط الضوء على ظاهرة الغارمات منذ عام 2007، ومن ثم العديد من الإنجازات على رأسها وجود ورشتين لتدريب السجينات على حرفة الخياطة والتطريز والأعمال اليدوية من خلال مشروع "حياة جديدة" في سجن القناطر للنساء، وكذلك في سجن دمنهور للنساء.

كما شاركت مصطفى الفنانات عفاف شعيب وسمييرة عبدالعزيز وعفاف رشاد توزيع الهدايا الخاصة بالأمهات السجينات الحاضنات وأطفالهن، لمشاركاتهن تلك اللحظات السعيدة.

وأضافت أن جمعية رعاية أطفال السجينات التي تأسست في 1990 هي الجمعية الرائدة في قضية الغارمات منذ عام 2007، كما أنها تسعى للوصول إلى نموذج للتعامل مع هذه القضية الإنسانية القاسية.

وأوضحت مصطفى أن هذا النموذج يعتمد على أربعة محاور الأول هو تسديد الديون والافراج عن السجينة، والثاني هو التأهيل النفسى للسجينة السابقة، بينما الثالث هو التدريب والتشغيل من أجل دمج السجينة السابقة فى المجتمع كمواطنة صالحة، والرابع هو العمل على تعديل القانون وهو ما نعمل عليه منذ أربعة سنوات ولا نزال نحشد أهل القانون للتصديق على التعديلات المهمة فى قانون العقوبات حول المادة 341.

موضوعات متعلقة

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا


الصور

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

image description

عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

كورونا تؤرق 20% من الألمان

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مشاركون بـ«الأعلى للثقافة»: يجب الارتقاء بالقيمة المضافة المصرية واستعادة الريادة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس

تكية مسافر تستضيف مناقشة «أولاد الناس» لـ ريم بسيونى

«الإنتاج الثقافي» يكرم الأمهات المثاليات والفنانات الرائدات بالمسرح القومي غدًا