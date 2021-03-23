إقلاع وهبوط 183 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، إقلاع وهبوط 183 رحلة جوية تنقل 17 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومنظّمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.