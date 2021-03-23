مبادرة إحلال جديدة تضع نهاية لإمبراطورية التوكتوك

تظل مركبات التوك توك في مصر، صداعا فى رأس الحكومة، أزمة يعاني منها المجتمع؛ أيضًا أصبحت مؤخرًا وسيلة لإرتكاب الجرائم، فضلا عن ما تمثله من مظهر غير حضاري نتيجة ما تحدثه من عشوائية في الطرق والشوارع.وطبقًا لأخر الإحصائيات عن عدد سائقي التوكتوك، فقد بلغ 3 ملايين سائق بمتوسط دخل صافي 120 جنيه لكل توكتوك بإجمالي أرباح 10مليارات و800 مليون جنيه كدخل شهري، كما يوفر 250 ألف فرصة عمل سنويًا؛ ما أدى إلى هجرة الصناعات الحرفية.ونظرًا لزيادة أعداد التوك توك في شوارع مصر خاصة بعد فيروس كورونا، وقيام العديد من الشركات بتسريح أعداد كبيرة من موظفيها وأرتفاع نسبة البطالة مما أدى إلى زيادة أعداد مركبات التوكوتوك في شوارع مصر؛ وهو ما ساهم بشكل كبير في إهدار كبير للمال العام وصل لمليار و150 مليون جنيه نتيجة عدم الترخيص ومخالفات مرورية ضد أصحاب التكاتك بمليار 650 مليون سنويا؛وبعد إصدار قانون الادارة المحلية رقم 43 لعام 1979، وقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته الذي أوجب ترخيص التوك توك، فقد بلغ عدد المركبات المرخصة 226.7 ألف توك توك فقط وفقا للتعبئة العامة والإحصاء، بينما عدد التكاتك غير المرخصه مليونى 780 ألف مركبة.ونظرًا لما تمثله الظاهرة من مظهر غير حضاري، فقد أصدرت وزارة الصناعة، القرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك،في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور القرار.وعن مقترح إحلال التوكوتوك بسيارات بديلة، يقول حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير البلديات الدولية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا " للدستور" إن إستبدال التوكوتوك بسيارات مثل الڤان هو مظهر أكثر حضارة ويتناسب مع مشروعات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير سكن وحياة تليق بالمصريين؛ فوجود سيارات صغيرة بديلة التوكوتوك تقلل نسبة الحوادث.وعن مخاطر إنتشار التوكتوك وتأثيره على الأقتصاد، أكد "عرفه" أن زيادة معدل الجرائم التي يكون بطلها توكتوك أصبح مؤشرا خطيرا، فقد زادت معدلات الجريمة، بالإضافة للتهرب الضريبي نتيجة عدم ترخيصه ما يضيع علي الدولة ما يقرب من 84 مليار جنيه خلال السنوات الماضيه ؛ فيتم تجميعه في ورش بالمخالفه للقانون الذي أوقف استيراده، اقتصر فقط علي استيراد قطع الغيار ولكن بعض المصانع المخالفه بالمحافظات تقوم بتجميعه.وتابع: عدم ترخيص التوك توك يهدر علي الدوله ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صوره ايرادات للخزانة، فضلا عن انه يمكن تحرير مخالفات تقدر قيمتها بمليار و650 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها، فالفاقد من المال العالم سنويا يقرب من 3 مليارات.ودعا لسرعة إصدار تراخيص التوك توك ما يساهم في الحفاظ على هذه الأرواح لسهولة محاسبة مرتكبي الجرائم من سائقي التوكتوك خاصة وأن 38% منهم تحت سن 18 عامًا.